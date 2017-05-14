Шелия: «Уфа» победила «Анжи» за счёт желания, за счёт характера

Голкипер «Уфы» Гиорги Шелия прокомментировал домашнюю победу над «Анжи» (2:1) в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги.
«Выиграли, молодцы, забили на последней минуте, дожали, все бились до конца. Каждая игра важна, всегда надо побеждать. «Локомотив» обошёл нас, но вновь мы чуть впереди. Сегодня победили за счёт желания, за счёт характера. И «Анжи» победа была нужна, всё-таки находятся близко с зоной переходных игр. Но мы оказались сильнее.
Следующий матч с «Оренбургом», у них сейчас такое положение, что игра будет очень важной. Но и для нас игра важна, мы хотим побеждать, бьёмся за результат и желаем хорошо завершить этот сезон", — цитирует Шелию Rusfootball.