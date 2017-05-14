Данильянц: не только у Азмуна был особенный настрой на игру с «Рубином»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал победу над «Рубином» (4:2) в домашнем матче 28-го тура РФПЛ. Дубль оформил экс-игрок «Рубина» Сердар Азмун.
«Матч получился непростым. Сложность заключалась в том, что «Рубин» выиграл два прошлых матча. Это была наша последняя домашняя игра, которая во многом порадовала болельщиков, ребята чувствовали ответственность. До тех пор пока выполнялся план на игру – результат был более чем положительным. Сбросили обороты – соперник забил два мяча. Видимо, стали держать в голове следующий матч. Думаю, что ребята проявили характер, умение. Нам очень приятно, что забил Азмун, от него ждали этих голов.
У нас есть желание бороться за 4-е место, но мы с ребятами договорились, что каждая игра имеет большое значение, будем готовиться к каждому матчу в отдельности. Сейчас многие теряют очки, например, «Краснодар». У нас нет возможности делать ротацию, на финише будет непросто.
Думаю, не только у Азмуна был особенный настрой на игру, а у всех, кто играл за «Рубин». Нобоа, Навас, Гацкан. Это дополнительная мотивация, но самое главное – желание подарить болельщикам победу в последнем домашнем матче сезона. Все наши успехи стали возможными благодаря их поддержке", — цитирует Данильянца сайт «Ростова».