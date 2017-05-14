Парфёнов: «Тосно» продолжит играть в Новгороде, если будет такая возможность

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал домашнюю победу над «СКА-Хабаровск» (3:1) в матче 37-го тура ФНЛ и сообщил, что в РФПЛ клуб хотел бы продолжить проводить домашние игры в Великом Новгороде.
«Интересная игра, быстро пропустили гол, но не повесили голову. В первом тайме управляли игрой, отыграли мяч. Во втором была равная игра, использовали свои моменты. Нужно было поблагодарить и игроков, и болельщиков, этот матч хорошо подвёл небольшой итог нашего сезона.
Что могу сказать по поводу домашнего стадиона на следующий сезон? Это больше вопрос к руководству. Хочется сыграть везде. Благодарю болельщиков, которые всегда с нами. Мы с радостью будем дальше играть в Новгороде, если будет такая возможность", — цитирует Парфёнова сайт ФНЛ.