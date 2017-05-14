Широков: матч «Спартака» и «Терека» будет интереснейшим

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков, в прошлом выступавший за «Спартак», поделился ожиданиями от оставшихся матчей красно-белых.
«Впереди у «Спартака» сложнейший матч с «Тереком», который очень обострил борьбу за четвёртое место. Грозненцам необходимо побеждать в Москве, а «Спартак» хочет повторить рекорд, так что матч будет интереснейший. Плюс игра с «Тереком» станет последней на домашнем стадионе для «Спартака» в этом сезоне. Именно на этом матче красно-белым вручат золотые медали. Не думаю, что чемпионы захотят проиграть в такой день.
Последний тур также обещает стать для «Спартака» непростым, ведь «Арсенал» ведёт активную борьбу за выживание. После матча в Туле «Спартак» наверняка планирует торжество, ехать на которое с плохим настроением, само собой, никто не хочет. Так что оставшиеся два матча для чемпиона обещают быть сложными», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию выводов Широкова по матчам 28-го тура РФПЛ читайте на «Чемпионате» утром 15 мая.