«Рома» нанесла «Ювентусу» первое поражение в чемпионате Италии с 15 января

«Рома» выиграла у «Ювентуса» в матче 36-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:1.
На гол Марио Лемины «Рома» ответила точными ударами Даниэле Де Росси, Стефана Эль-Шаарави и Раджи Найнгголана.
Туринцы потерпели первое поражение в турнире с 15 января, когда на выезде уступили «Фиорентине» (1:2).
«Ювентус» (85 очков) занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Рому» на 4 балла. Третью строчку занимает «Наполи», у которого в активе 80 очков.