Широков: Чалову пока рановато думать о сборной России

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков, в прошлом выступавший за ЦСКА, призвал 19-летнего форварда «армейцев» Фёдора Чалова не спешить с мыслями о попадании в сборную России.
«Чалову пока рановато думать о сборной. Отрадно, что Федя играет и забивает, это очень хорошо. Но его главная задача – закрепиться в основном составе ЦСКА и продолжать действовать результативно. А сборная, если он так и продолжит играть, будет не за горами», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию выводов Широкова по матчам 28-го тура РФПЛ читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
Дяди и Фёдор. В чём Чалов превосходит в этом сезоне Смолова, Дзюбу, Промеса
В чём юный «армеец» Чалов превосходит в текущем сезоне Смолова и Промеса, и сколько в его возрасте забивали Кержаков, Павлюченко и Дзюба.