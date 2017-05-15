Энрике: я бы сказал, что «Барселона» сейчас на пике формы

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями от матча 37-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом». Игра состоялась в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии на стадионе «Гран Канария» и закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
«Примерно такой игры я и ожидал. Если не оказывать на „Лас-Пальмас“ давление, то у них появится шанс на успех, ведь эта команда умеет распоряжаться мячом. Но мы действовали умно и хорошо прессинговали. Я доволен игрой команды.
У нас осталась одна игра, наша цель — победить. Я уверен, что «Барса» победит «Эйбар», это ключ к тому, что у нас будет шанс на титул. Усталость? Не в нашем случае. По-моему, команда идеально готова. Я бы сказал, что мы сейчас на пике формы», — цитирует Энрике Football Espana.