Аллегри: похоже, в «Ювентусе» считают, что уже сделали достаточно для скудетто

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от поражения в матче 36-го тура итальянской Серии А с «Ромой». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:1.
«Первый тайм получился классным, обе команды играли агрессивно и решительно. Во втором мы пропустили странный гол, когда после своего стандарта позволили „Роме“ провести контратаку. По-моему, мы подумали, что уже сделали достаточно, чтобы стать чемпионами. Тот факт, что мы потеряли очки в матчах с „Аталантой“ и „Торино“, а теперь проиграли „Роме“, показывает, что мы потеряли кое-что в плане концентрации.
Это тревожный сигнал перед финалом Кубка Италии с «Лацио». Нужно быть предельно сконцентированными. Мы ещё ничего не выиграли, надо идти от матча к матчу», — сказал Аллегри в эфире Mediaset Premium.
«Ювентус» (85 очков) занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Рому» на 4 балла.