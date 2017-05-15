Оляс: шансы Ляказетта остаться в «Лионе» — 50 на 50

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс рассказал, что будущее нападающего команды Александра Ляказетта крайне туманно.
«Шансы Ляказетта остаться в „Лионе“ — 50 на 50, но всё зависит от него. Когда игрок приходит и просит продать его в клуб, который сделал выгодное предложение, было бы неправильно лишить его такого шанса. Также справедливо сказать, что такой нападающий, как Александр, который забивает 25-30 голов за сезон, имеет определённую цену», — приводит слова Ляказетта beIN Sports.
В нынешнем сезоне Ляказетт провёл 29 матчей в чемпионате Франции и забил 26 голов.