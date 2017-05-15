Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Парусный спорт Борьба Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бонуччи: в первом тайме «Ювентус» лишь ждал, когда «Рома» создаст нам проблемы

15 мая 2017, понедельник. 02:22. Футбол

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился впечатлениями от матча с «Ромой» (1:3) в 36-м туре итальянской Серии А.

«Сегодняшний матч должен стать для нас дополнительной мотивацией в финале Кубка Италии. В среду нам предстоит сразиться за трофей с „Лацио“, который находится в отличной физической и психологической форме. Это будет большая игра, которую мы должны провести хорошо.

В матче с „Ромой“ всё решила психология. Во втором тайме мы выключились из борьбы, за что и поплатились. В первом тайме, честно говоря, мы лишь ждали, когда же „Рома“ создаст нам проблемы», — приводит слова Бонуччи Rai Sport.

Источник: Rai Sport Сообщить об ошибке
Теги
Рома Ювентус Леонардо Бонуччи
Новости. Футбол
15 мая 2017, понедельник
02:31 Скауты «Челси» просмотрели Рюдигера и Найнгголана в матче «Рома» — «Ювентус»
02:22 Бонуччи: в первом тайме «Ювентус» лишь ждал, когда «Рома» создаст нам проблемы
02:16 Эль-Шаарави: матч с «Ювентусом» был почти идеальным
01:38 Игроки «Спартака» почтили память актёра Абдулова газоном из роз
01:22 Де Росси: «Рома» выиграла у «Ювентуса» для болельщиков и благодаря им
01:13 Оляс: шансы Ляказетта остаться в «Лионе» — 50 на 50
00:52 Тренер «Факела»: желаю «Зениту-2» остаться в ФНЛ, мальчишки очень интересные
00:37 Спаллетти: это больше, чем просто победа. Она показывает, на что способна «Рома»
00:36 Давыдов – о травме Хомухи: мы выиграли, но очки не заменят здоровья товарища
00:29 Зидан: с каждым днём «Реал» всё ближе к чемпионству
00:26 Фанаты «Тоттенхэма» выбежали на поле после матча на «Уайт Харт Лэйн»
00:21 Аллегри: похоже, в «Ювентусе» считают, что уже сделали достаточно для скудетто
00:11 Энрике: я бы сказал, что «Барселона» сейчас на пике формы
00:00 Канунников: игроки «Рубина» в Ростове выглядели как мальчики для битья
14 мая 2017, воскресенье
23:54 «Анже» выиграл матч Лиги 1 впервые за два месяца, «Лион» победил «Монпелье»
23:54 «Монако» разгромил «Лилль» и сохранил преимущество перед «ПСЖ» в три очка
23:45 Широков: Чалову пока рановато думать о сборной России
23:43 «Рома» нанесла «Ювентусу» первое поражение в чемпионате Италии с 15 января
23:19 Болельщики «Спартака» почтили память актёра Александра Абдулова
23:18 Черевченко: пока я не думал, останусь ли в «Балтике»
23:09 Широков: матч «Спартака» и «Терека» будет интереснейшим
23:00 Клопп: никогда не сомневался, что Коутиньо способен играть ближе к своим воротам
23:00 Радимов: после сезона дам открытое и честное интервью, отвечу по многим вопросам
22:58 Хихонский «Спортинг» потерял шансы на сохранение прописки в Примере
22:48 «Реал» с «Барселоной» добились разгромных побед и продолжают делить 1-е место
22:39 Парфёнов: «Тосно» продолжит играть в Новгороде, если будет такая возможность
22:32 «Ростов» — второй клуб РФПЛ, который провёл два сезона подряд без поражений дома
22:30 Почеттино: «Тоттенхэм» доволен собой, в этом сезоне мы боролись за титул
22:17 Игрок «Ростова» Киреев перенесёт операцию из-за разрыва связок ключицы
22:07 Данильянц: не только у Азмуна был особенный настрой на игру с «Рубином»
22:05 Шелия: «Уфа» победила «Анжи» за счёт желания, за счёт характера
22:05 Грасия остался недоволен судейством в матче с «Ростовом»
22:03 О. Иванов: будь Мбенге поудачливее, мог бы забить «Томи» мяча четыре
21:50 Каррера: «Спартак» готов к Лиге чемпионов
21:49 «Ростов» — «Рубин» — 4:2. Видеообзор матча
21:40 Мбенге: забитые голы придают уверенности, но матч с «Томью» нужно забыть
21:37 Каррера: Конте нужен помощник в «Челси»? Сейчас моя команда — «Спартак»
21:28 Роналду стал рекордсменом по количеству голов в ведущих европейских лигах
21:24 У главного тренера «Анжи» Григоряна перед матчем с «Уфой» умерла мать
21:21 В «Динамо» вскрыли кубок чемпионов ФНЛ, чтобы выпить из него шампанского
21:17 «Реал» установил рекорд для клубов из топ-5 лиг, забив в 62-м матче подряд
21:13 Вагнер Лав отметился хет-триком и голевой передачей в матче чемпионата Турции
21:07 Моуринью: некоторые говорят, что «МЮ» сделал ставку на Лигу Европы, — это не так
21:06 «Рома» — «Ювентус»: стали известны стартовые составы
21:00 Недовольный Погребняк, чествование ветеранов и фанат ЦСКА. Фоторепортаж из Химок
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто больше заслуживает третью путёвку в Лигу Европы?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+