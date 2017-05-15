Бонуччи: в первом тайме «Ювентус» лишь ждал, когда «Рома» создаст нам проблемы

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился впечатлениями от матча с «Ромой» (1:3) в 36-м туре итальянской Серии А.
«Сегодняшний матч должен стать для нас дополнительной мотивацией в финале Кубка Италии. В среду нам предстоит сразиться за трофей с „Лацио“, который находится в отличной физической и психологической форме. Это будет большая игра, которую мы должны провести хорошо.
В матче с „Ромой“ всё решила психология. Во втором тайме мы выключились из борьбы, за что и поплатились. В первом тайме, честно говоря, мы лишь ждали, когда же „Рома“ создаст нам проблемы», — приводит слова Бонуччи Rai Sport.