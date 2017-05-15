Ковачич: это был очередной финал для «Реала», но впереди ещё два

Полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич прокомментировал крупную победу над «Севильей» (4:1) в матче 37-го тура чемпионата Испании.
«Это был очередной финал для нас, но впереди ещё два. Мы боролись, в футболе это нормально. Самое главное, что мы выиграли и остались на правильном пути. Мы двигаемся от матча к матчу и в среду должны будем вновь победить», — приводит слова Ковачича Marca.
«Реал» и «Барселона», набрав по 87 очков, находятся на вершине турнирной таблицы испанской Примеры: каталонцы занимают первое место по дополнительным показателям, но у мадридцев есть матч в запасе.