Асенсио: благодарен Зидану за оказываемое доверие

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио прокомментировал крупную победу над «Севильей» (4:1) в матче 37-го тура чемпионата Испании.
«В начале сезона я поставил себе за цель играть столько минут, сколько получится. Я благодарен Зинедину Зидану за оказываемое доверие. Мы все являемся частью команды, все вносим свой вклад и все важны для клуба. Сезон очень длинный, нельзя обойтись 11-ю игроками.
Мы сыграли важный матч против «Севильи», но впереди ещё две встречи чемпионата. Мы просто обязаны выиграть у «Сельты» в среду», — приводит слова Асенсио Marca.
«Реал» и «Барселона», набрав по 87 очков, находятся на вершине турнирной таблицы испанской Примеры: каталонцы занимают первое место по дополнительным показателям, но у мадридцев есть матч в запасе. 17 мая «сливочные» проведут перенесённый матч 21-го тура с «Сельтой».
В нынешнем сезоне Асенсио провёл 22 матча в испанской Примере (из них 11 — в основном составе), забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.