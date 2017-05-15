Ракитич: «Реал» всё ещё может оступиться в Виго или Малаге

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич после победы над «Лас-Пальмасом» (4:1) в матче 37-го тура испанской Примеры подчеркнул, что каталонцы верят в осечку мадридского «Реала» в чемпионской гонке.
«Конечно, «Реал» всё ещё может оступиться в Виго или Малаге. Это два стадиона, на которых очень сложно играть. Мы, в свою очередь, должны отдохнуть и сосредоточиться на том, что в силах сделать сами — то есть, подготовиться к игре с «Эйбаром» наилучшим образом. Будем ждать ошибки «Реала» — надеемся, что она произойдёт в среду. Но мы — «Барселона», поэтому в первую очередь обратим внимание на себя», — приводит слова Ракитича Marca.
«Реал» и «Барселона», набрав по 87 очков, находятся на вершине турнирной таблицы испанской Примеры: каталонцы занимают первое место по дополнительным показателям, но у мадридцев есть матч в запасе. 17 мая «сливочные» проведут перенесённый матч 21-го тура с «Сельтой». 21 мая в матчах заключительного, 38-го тура «Реал» на выезде сыграет с «Малагой», а «Барселона» на своём поле примет «Эйбар».