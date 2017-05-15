Марлон: благодарю Луиса Энрике за возможность дебютировать в испанской Примере

Защитник «Барселоны» Марлон, дебютировавший за первую команду каталонцев в чемпионате Испании в матче 37-го тура с «Лас-Пальмасом» (4:1), поблагодарил наставника команды Луиса Энрике за предоставленную возможность.
«Должен был показать всё лучшее, на что способен. Я работаю целыми неделями ради таких шансов, как этот. Думаю, я был готов к игре.
Благодарю Луиса Энрике за предоставленную возможность. Юмтити и Тер Штеген также помогли мне почувствовать себя комфортно. Я немного нервничал в начале матча, но смог справиться с эмоциями» — приводит слова Марлона официальный сайт «Барселоны».