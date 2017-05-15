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В «Шальке-04» опровергли информацию о переходе Горецки в «Баварию»

15 мая 2017, понедельник. 06:14. Футбол

Спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хайдель опроверг информацию немецких СМИ о том, что в летнее трансферное окно полузащитник гельзенкирхенского клуба Леон Горецка перейдёт в мюнхенскую «Баварию». То же самое сделал и агент футболиста Йорг Нойбауэр.

«Это просто вздор», — приводит слова Хайделя Bild.

В услугах Горецки заинтересован не один европейский клуб, однако руководство «Шальке-04» уже неоднократно подчёркивало, что сделает всё возможное, чтобы удержать его в своих рядах. Контракт 22-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2018 года.

Источник: Bild Сообщить об ошибке
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Бавария Шальке-04 Леон Горецка
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