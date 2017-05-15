В «Шальке-04» опровергли информацию о переходе Горецки в «Баварию»

Спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хайдель опроверг информацию немецких СМИ о том, что в летнее трансферное окно полузащитник гельзенкирхенского клуба Леон Горецка перейдёт в мюнхенскую «Баварию». То же самое сделал и агент футболиста Йорг Нойбауэр.
«Это просто вздор», — приводит слова Хайделя Bild.
В услугах Горецки заинтересован не один европейский клуб, однако руководство «Шальке-04» уже неоднократно подчёркивало, что сделает всё возможное, чтобы удержать его в своих рядах. Контракт 22-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2018 года.