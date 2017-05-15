Неймар оформил первый хет-трик в составе «Барселоны» в гостевом матче

Форвард «Барселоны» Неймар забил три мяча в выездном матче 37-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом». Бразилец отличился на 25-й, 67-й и 71-й минутах встречи и помог каталонцам одержать уверенную победу со счётом 4:1.
Этот хет-трик стал для Неймара первым в карьере, оформленным за «Барселону» в выездном матче, сообщает Opta. В текущем чемпионате Испании бразилец провёл 29 матчей, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
«Барселона» и «Реал», набрав по 87 очков, находятся на вершине турнирной таблицы: каталонцы занимают первое место по дополнительным показателям, но у мадридцев есть матч в запасе.