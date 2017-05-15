«Лацио» предложил € 10 млн за нападающего «РБ Лейпциг» Зельке

Лацио заинтересован в услугах нападающего «РБ Лейпциг» Дейви Зельке, сообщает Il Messaggero.
Согласно информации источника, римляне готовы заплатить за 22-летнего футболиста € 10 млн.
У Зельке в нынешнем сезоне не было большой игровой практики. По итогам 33 туров чемпионата Германии он принял участие в 20 матчах, выйдя на поле в стартовом составе только в 2 из них. Игрок стал автором 4 голов и 1 результативной передачи.
Сама команда набрала 66 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая мюнхенской «Баварии» 13 очков.