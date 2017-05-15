«Шальке-04» готов предложил Горецке зарплату в размере € 7-8 млн в год

Руководство и тренерский штаб «Шальке-04» стремятся любой ценой удержать полузащитника Леона Горецку в своих рядах, сообщает интернет-портал Goal.
Чтобы добиться этого, гельзенкирхенский клуб готов не поскупиться: 22-летнему Горецке предлагают новый контракт и зарплату в размере € 7-8 млн в год. Если Горецка примет предложение, то станет самым высокооплачиваемым игроком своей команды.
Ранее спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хайдель опроверг информацию, что Горецка в летнее трансферное окно перейдёт в мюнхенскую «Баварию». Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2018 года.