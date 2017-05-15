Симеоне: этот сезон был для меня самым сложным у руля «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что нынешний сезон оказался для него очень нелёгким. Аргентинский специалист сказал об этом после выездного матча 36-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (1:1).
«Этот сезон был для меня самым сложным у руля «Атлетико». К сожалению, у нас было достаточно помех для того, чтобы демонстрировать стабильность. Дебют в сезоне получился трудным, а в октябре и ноябре многие думали, что «Атлетико» ни на что не претендует. Но мы вновь занимаем 3-е место в турнирной таблице. Нам пришлось нелегко в борьбе с «Севильей», она конкурировала очень достойно. Мы никогда не опускали рук, а во втором клубе показали постоянство», — цитирует Симеоне Marca.
Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.