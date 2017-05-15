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Сарри: могу заключить свой следующий контракт даже с китайским клубом

15 мая 2017, понедельник. 08:14. Футбол

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал разгромную победу над «Торино» (5:0) в 36-м туре итальянской Серии А, а также рассказал о своём будущем. Ранее Сарри, комментируя слухи о возможном продлении контракта с неаполитанцами, пошутил, что хотел бы разбогатеть на новом соглашении.

«До второго гола шла обоюдоострая игра, у нас были некоторые проблемы. Но время шло, градус игры поднимался. В итоге нам удалось сломать оборону „Торино“.

Я могу заключить следующий контракт с кем угодно, даже с китайским клубом. Если президент хочет продлить моё соглашение, то он сможет это сделать. Я не понимаю, почему это преступление — сказать, что я хотел бы хорошо зарабатывать. Аурелио Де Лаурентис (президент „Наполи“. — Прим. «Чемпионата») очень спокоен в этом вопросе. Мой действующий контракт истекает лишь в 2020 году, так что впереди ещё много времени», — приводит слова Сарри Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.

Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Наполи Торино Маурицио Сарри
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15 мая 2017, понедельник
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