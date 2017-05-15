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Гендиректор «Динамо»: у Погребняка вариант из Австралии, но он хочет остаться

15 мая 2017, понедельник. 11:00. Футбол

Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк имеет хорошее предложение от австралийской команды, но не хочет уходить из стана бело-голубых. Об этом сообщил генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв.

Погребняк перешёл в «Динамо» в августе 2015 года, а в нынешнем сезоне 33-летний форвард сыграл всего девять матчей, в которых не забил ни одного мяча.

«Мы активно ищем клуб Павлу, предлагаем варианты. К сожалению, он не очень хочет найти взаимовыгодный компромисс — этот город далеко находится, тут не много платят, ещё определённые условия. Но в данный момент это не его проблемы, а наши. У него ещё год действует контракт с „Динамо“, но Павел особо никуда не рвётся. Есть очень хороший вариант с австралийским клубом, но Погребняк отказывается. Хотя финансовые условия практически сопоставимы с тем, что он получает в „Динамо“. При его игровой практике этот вариант был бы идеальным и для нас, и для самого нападающего», — рассказал Муравьёв.

Кроме того, «Динамо» может расторгнуть соглашение с защитником Виталием Дьяковым в одностороннем порядке, если не найдет ему достойной команды.

«Если мы не найдём ему достойной команды в ближайшее время, то мы с ним можем расторгнуть контракт в одностороннем порядке. С его сегодняшним отношением к футболу он никому уже не будет нужен. Виталий, видимо, забыл, где он находится. Не вижу смысла держать его в команде просто так. При этом есть ещё ряд игроков, с которыми мы можем поступить аналогичным образом», — добавил Муравьёв.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва Виталий Дьяков Евгений Муравьёв Павел Погребняк
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15 мая 2017, понедельник
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