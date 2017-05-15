Моуринью: для «Манчестер Юнайтед» важнее завоёвывать трофеи, чем попасть в топ-4

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал непопадание команды в топ-4 в текущем сезоне АПЛ. Поражение от «Тоттенхэм Хотспур» (1:2) в выездном матче 37-го тура АПЛ лишило манкунианцев шанса подняться выше 5-го места.
«Мы – «Манчестер Юнайтед». Для нас более важно завоёвывать трофеи, чем закончить в первой четвёрке. Так что если мы сможем завоевать третий трофей, включая Суперкубок Англии, или второй (речь о финале Лиги Европы. – Прим. «Чемпионата»), это будет великолепно.
Мы знаем, что если проиграем в финале, то не попадём в Лигу чемпионов. Но мы будем бороться за трофей, и возможно, команды, которые находятся сегодня в топ-4, хотели бы оказаться на нашем месте», — цитирует Моуринью Goal.
Финал Лиги Европы «Аякс» — «Манчестер Юнайтед» состоится 24 мая.