Шесть специалистов претендуют на звание лучшего тренера сезона в АПЛ

Названы имена шести специалистов, претендующих на звание лучшего тренера по итогам сезона-2016/17 в АПЛ. Информация появилась на официальном сайте лиги.
На почётную награду претендуют: Антонио Конте («Челси»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»), Пол Клемент («Суонси»), Шон Дайч («Бёрнли»), Эдди Хау («Борнмут») и Тони Пьюлис («Вест Бромвич Альбион»).
Лондонский «Челси» под руководством Антонио Конте выиграл золотые медали АПЛ, а «Тоттенхэм» с Маурисио Почеттино во главе финишировал на второй строчке.
Пол Клемент, принявший «Суонси» в январе этого года, спас команду от вылета в Чемпионшип. То же самое удалось и наставнику «Бёрнли» Шону Дайчу. «Вест Бромвич» Пьюлиса занимает 8-е место, «Борнмут» под руководством Хау располагается на 10-й строчке.
Голосование завершится 17 мая.
Таблицу АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».