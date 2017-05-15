Петраков обсудит своё будущее в «Томи» с губернатором Томской области

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв рассказал про будущее главного тренера команды Валерия Петракова. Под руководством 58-летнего специалиста томский клуб за несколько туров до финиша сезона лишился шансов на сохранение места в РФПЛ.
«Нужно у самого Валерия Петракова спрашивать, хочет ли он остаться в команде, будет некорректно, если я отвечу за него. Насколько мне известно, в ближайшие пару дней он встретится с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным», — сказал Киселёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.