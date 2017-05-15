АПЛ объявила номинантов на звание лучшего игрока сезона-2016/17

Стали известны имена футболистов, которые номинированы на звание лучшего игрока английской Премьер-лиги по итогам сезона-2016/17. В их число вошли восемь спортсменов, сообщает официальный «твиттер» лиги.
На звание лучшего игрока претендуют: Деле Алли («Тоттенхэм»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»), Эден Азар («Челси»), Н'Голо Канте («Челси»), Ромелу Лукаку («Эвертон»), Алексис Санчес («Арсенал») и Ян Вертонген («Тоттенхэм»).
За два тура до финиша сезона «Челси» обеспечил себе чемпионский титул.