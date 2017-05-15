«Атлетико» проявляет интерес к форварду «Милана» Сусо

Нападающий «Милана» Сусо попал в сферу интересов «Атлетико». По информации Tuttosport, представители мадридского клуба присутствовали на последних двух матчах россонери, а затем встретились со спортивным директором Массимилиано Мирабелли.
Между тем руководство «Милана» продолжает переговоры с Сусо о продлении контракта. Действующий договор истекает летом 2019 года. Россонери хотят продлить соглашение с форвардом до конца сезона-2020/21, а также предлагают увеличить зарплату с € 1 млн до € 2,5 в год. Сусо окончательный ответ пока не дал.
На трансферном рынке 23-летний нападающий оценивается в € 13 млн.