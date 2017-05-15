«Бешикташ» рассматривает Мбенге как замену Абубакару

Нападающий «Терека» Аблайе Мбенге в летнее трансферное окно может сменить клуб и перебраться в Турцию. По сообщению турецкого телеканала A Spor, «Бешикташ» рассматривает 24-летнего форварда «Терека» как замену камерунскому нападающему Венсану Абубакару, права на которого принадлежат «Порту».
Руководство стамбульского клуба намерено договориться с португальцами о выкупе трансфера Абубакара, а в случае отказа собирается сделать предложение «Тереку». Напомним, что контракт сенегальского нападающего с грозненцами действует до 30 июня 2019 года.
В текущем сезоне РФПЛ Мбенге в составе «Терека» провёл 20 матчей (6 — в основном составе) и забил шесть мячей, причём пять в последних четырёх играх, и выдал две результативные передачи.