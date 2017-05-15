В прошедшие выходные в Перми завершился второй отборочный турнир всероссийского этапа Детского кубка чемпионов Лукойл, международного проекта, направленного на борьбу с дискриминацией и социальным неравенством.
Турнир разыграли юные футболисты из региона Урал-Поволжье, а послом выступил болгарский футболист «Амкара» Пётр Занев. Победа на турнире, а вместе с ней и путёвка на всероссийский финал в Москву, досталась воспитанникам пермского «Амкара», в решающем матче взявшим верх над сверстниками из Ижевска. Свои награды пермяки получили в перерыве матча «Амкар» — «Спартак» из рук голкипера красно-белых, новоявленного чемпиона России Артёма Реброва.
«Амкар» стал вторым финалистом турнира, вслед за казанским «Рубином». Другие путёвки будут разыграны в Сочи, Санкт-Петербурге и Туле. Всероссийский финал состоится в августе в Москве, где лучшая команда получит право представлять Россию на международном финале в Софии. Соперниками россиян станут португальская «Бенфика», турецкий «Бешикташ», сербская «Црвена Звезда», греческий ПАОК.
Напомним, что Детский кубок чемпионов Лукойл проводится в пятый раз и объединяет более 30 стран — участниц под лозунгом «Играем против расизма». Основная его миссия – популяризация активной позиции России в профилактике любых форм дискриминации в преддверии чемпионата мира — 2018. Послами проекта в разных странах являются Христо Стоичков, Бранислав Иванович, Уэсли Снейдер, Димитар Бербатов, Горан Пандев, Сальваторе Боккетти, Квинси Промес, Алексей Смертин и другие известные футболисты. Действующим обладателем трофея является португальская «Бенфика».
Ребров наградил воспитанников «Амкара» в Перми