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Бутрагеньо: обладатель «Золотого мяча» забил великолепный гол «Севилье»

15 мая 2017, понедельник. 13:18. Футбол

Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал победу команды в домашнем матче 37-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:1). Нападающий «сливочных» Криштиану Роналду при этом отметился дублем.

«После счёта 2:0 у «Севильи» была фаза, в которой они имели голевые моменты. Но во втором тайме мы почти не позволили сопернику создать голевые моменты. Затем обладатель «Золотого мяча» забил великолепный гол «Севилье». Мы должны поблагодарить и наших болельщиков», — приводит слова Бутрагеньо Bernabeu Digital.

Обладателем «Золотого мяча» 2016 года стал Роналду.

Источник: Bernabeu Digital Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид ФК Севилья Криштиану Роналду Эмилио Бутрагеньо
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15 мая 2017, понедельник
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