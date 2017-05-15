Каррера: надеюсь, «Спартак» не попадёт на «Ювентус» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, на кого не хотел бы попасть на групповом этапе Лиги чемпионов. Красно-белые в сезоне-2016/17 досрочно гарантировали себе золотые медали российской Премьер-Лиги.
«Я надеюсь, что мы не попадём на «Ювентус» в ЛЧ, потому что я сам ювентин. Надеюсь, избежать встречи с ними по многим причинам. Одна из причин заключается в том, что «Ювентус» сильная команда. Работа Конте в «Челси»? У меня не было сомнений, что он будет успешным в Англии», — цитирует Карреру ITASportPress.
До перехода в «Спартак» Массимо Каррера работал помощником Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии. Летом прошлого года Конте покинул национальную сборную, возглавил «Челси» и выиграл английскую Премьер-лигу.