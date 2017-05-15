«Локомотив»: не доверяйте мошенникам, мы не ищем футболистов в социальных сетях

«Локомотив» выступил с заявлением, призывающим к бдительности людей, которые в социальных сетях встречают различного рода предложения для участия в наборе молодых футболистов в структуре столичного клуба.
«Дорогие друзья! В социальной сети «ВКонтакте» и иных сетях мошенниками распространяется информация о якобы проводимом наборе молодых футболистов в команды, входящие в структуру футбольного клуба «Локомотив» (Москва). К молодым футболистам от имени сотрудников и тренеров ФК «Локомотив» обращаются неизвестные и предлагают свои услуги по содействию в «трудоустройстве», при этом под предлогом оформления неких документов просят перечислить на их счёт денежные средства.
Информация о наборах футболистов в команды клуба подобным способом является ложной, а страницы «селекционеров» клуба – фейковыми. Будьте бдительны и не доверяйте мошенникам. Не предоставляйте им свою личную информацию и не отвечайте на их письма.
Селекционеры клуба не ведут работу по поиску футболистов в социальных сетях. В случае возникновения подозрений, что к Вам обратились мошенники, уточняйте информацию о наборах футболистов непосредственно в Футбольном клубе «Локомотив» (Москва) путем направления запроса на е-mail: info@fclm.ru или по телефону +7 (495) 500 31 03. ФК «Локомотив» готовит заявление в компетентные органы о возбуждении уголовного дела", — говорится на сайте столичного клуба.