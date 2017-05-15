Демикелис завершит карьеру по окончании сезона

Защитник «Малаги» Мартин Демикелис принял решение повесить бутсы на гвоздь по окончании текущего сезона, сообщает Football Espana.
Аргентинский футболист, которому сейчас 36 лет, в этом сезоне принял участие всего в 12 матчах, выйдя на поле в стартовом составе в 8 из них. Голами и результативными передачами он не отметился.
За свою карьеру Демикелис защищал цвета таких клубов, как «Ривер Плейт», мюнхенская «Бавария», мадридский «Атлетико», «Эспаньол» и «Манчестер Сити». За сборную Аргентины играл с 2005 года. Он, в частности, становился чемпионом Германии (сезон-2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10), выигрывал Кубок страны (сезон-2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10), побеждал в чемпионате Англии (сезон-2013/14) и розыгрыше Кубка Лиги (сезон-2013/14 и 2015/16). В составе сборной Аргентины он занял 2-е место на чемпионате мира 2014 года.