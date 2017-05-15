Агент: Измайлов уже готовится к следующем сезону, скоро займёмся поиском команды

Паулу Барбоза, агент российского полузащитника Марата Измайлова, сообщил, что восстановление футболиста проходит по плану и 34-летний хавбек уже готовится к следующему сезону.
«Марат Измайлов чувствует себя хорошо. Восстановление идёт по плану. Самое главное, что он уже готовится к следующему сезону. Говорить о поисках нового клуба ещё рано, но мы скоро этим займёмся», – сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
В марте «Краснодар» и Измайлов достигли договорённости о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Сообщалось, что причиной такого решения стала травма колена игрока. В текущем сезоне Измайлов принял участие в 7 матчах РФПЛ и забил 1 гол.
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