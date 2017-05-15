Комитет по этике по просьбе Мутко рассмотрит высказывания Павлюченко в адрес Ари

Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания нападающего «Урала» Романа Павлюченко в адрес форварда «Локомотива» Ари после финала Кубка России (0:2). Об этом рассказал глава комитете Семён Андреев. Инициатива принадлежит президенту РФС Виталию Мутко.
«По инициативе президента РФС Виталия Мутко завтра мы будем рассматривать инцидент с высказываниями нападающего «Урала» Романа Павлюченко на финале Кубка России. И наверное, рассмотрим эпизод с ещё одной личностью», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
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