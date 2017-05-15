Задай вопрос Стипе Плетикосе!

Очередным гостем редакции «Чемпионата» станет бывший голкипер «Спартака», «Ростова» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса. После чемпионства «Спартака» Плетикоса специально решил приехать в Москву на домашний матч 29-го тура РФПЛ с «Тереком», где «Спартак» получит Кубок чемпиона России по футболу.
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Плетикоса: моя душа ликует, я очень рад за «Спартак»