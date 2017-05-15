Черчесов не посетит матч «Зенит» — «Краснодар» из-за переноса игры

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему он не сможет посетить матч 29-го тура Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром».
«В Санкт-Петербурге на новом стадионе не был. Хотел посетить матч «Зенит» — «Краснодар», но игру перенесли на «Петровский» – теперь поездка отменяется», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Ранее стало известно, что матч 29-го тура «Зенит» — «Краснодар», намеченный на 17 мая, перенесён на стадион «Петровский». Отмечалось, что данная мера позволит полностью подготовить поле стадиона «Санкт-Петербург» к матчам Кубка конфедераций и уберечь газон от дополнительной нагрузки.
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