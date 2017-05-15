Черчесов объяснил, почему не вызвал Медведева в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не вызвал в национальную команду голкипера «Ростова» Никиту Медведева, чья сухая серия в РФПЛ прервалась на отметке 1034 минуты.
«Качественных вратарей много, но из них только Акинфеев на сегодняшний день играл за сборную. Гилерме сыграл в общей сложности 90 минут. Беленов не играл вообще. Ребров тоже один тайм провёл. Джанаев одну игру провёл, который сейчас травмирован. Я только что с ним говорил – он в Германии. Есть условный уровень игрока, а есть опыт игры за сборную. Акинфеева чуть-чуть в сторону отодвигаем – и сравниваем теперь других. По большому счёту, смотрим на текущее состояние дел. Среди них нет ни одного футболиста, проведшего 15-20 матчей за сборную и на этом основании имеющего какое-то преимущество перед конкурентом.
А что касается Медведева, рекорд он установил, но как только рекорд прервался… он и прервался. Допустим, есть условный поезд – футболисты в него, как правило, входят с последнего вагона и потихоньку продвигаются к VIP-вагону. Давайте им дадим возможность спокойно передвигаться из вагона в вагон. Тем самым мы дадим возможность этому поколению, которое растёт, естественным путём завоёвывать свои места. Они сами так больше будут ценить то, что получают. Если будем делать подарки – просто не поймут, откуда это пришло. Что касается Лунёва, то он и полсезона в «Уфе» сыграл на достойном уровне, и сейчас выглядит соответствующим образом. Жалко, что он не начал в «Зените» с первого тура играть – тогда мы ещё и в еврокубках его посмотрели бы», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.