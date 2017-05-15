«Манчестер Сити» готов выложить £ 30 млн за Доннарумму

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма интересен «Манчестер Сити», руководство которого во время летнего трансферного окна будет готово побороться за игрока. Об этом сообщает Daily Mail.
«Милан» намерен финансировать новый проект, чтобы конкурировать с «Интером» и «Ювентусом» и рассматривает Доннарумму как важную составляющую в осуществлении данного проекта. При этом контракт 18-летнего футболиста с россонери действует до конца сезона-2017/18, а новое соглашение пока не подписано.
Ситуацией хотят воспользоваться в «Манчестер Сити» и готовы выложить за вратаря сборной Италии £ 30 млн.
Отметим, что летом в стан «горожан» должен вернуться находящийся в аренде Джо Харт, но на 30-летнего голкипера сборной Англии в Манчестере не рассчитывают.