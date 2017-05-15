Цаллагов: честно говоря, Санкт-Петербург я пока знаю плохо

Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов признался, что пока плохо изучил Санкт-Петербург. Также Цаллагов рассказал о задачах команды на остаток сезона.
«Честно говоря, город пока знаю плохо. Я сконцентрировался на том, чтобы было удобно доезжать на тренировку и чтоб дочек в садик возить. Чтобы всё необходимое было под рукой. В процессе начну осваивать Санкт-Петербург. Супруга с детьми всегда здесь. Бабушка, дедушка, сестра, братья – приезжают. Семья у нас большая.
Впереди у «Зенита» непростой отрезок. Буквально тур назад от нас всё зависело. Мы опять себе усложнили жизнь. Нам нужно обязательно брать 6 очков. Увы, нам придётся оглядываться на ЦСКА", — цитирует Цаллагова «Фонтанка».