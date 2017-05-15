Черчесов: на сегодня, убеждён, Чалов не соответствует уровню сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил отсутствие в расширенном списке национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций — 2017 19-летнего форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
«Фёдор Чалов — игрок молодёжной сборной. Если игрок молодёжной сборной не претендует у нас на роль игрока основной сборной, мы его трогать не будем. Задача Чалова — играть за «молодёжку» и за ЦСКА, а как только час Х наступит, дай бог, мы сядем и поговорим. На сегодня, убеждён, он не соответствует уровню национальной сборной. Не потому что плохой. Он спортсменистый парень, хотя мы лично не знакомы.
Тот же Головин будет играть за «молодёжку» только в большом официальном турнире. Так же было в своё время с Миранчуком", - передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.