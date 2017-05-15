«Кубань» подаст апелляцию на отказ в получении лицензии на следующий сезон

Руководитель пресс-службы «Кубани» Роман Заикин сообщил, что клуб подаст апелляцию на отказ в получении лицензии на следующий сезон.
«Клубом будет подано заявление в апелляционный комитет РФС. Это будет сделано в соответствии со сроками, обозначенными в регламентирующих документах РФС после получения нами текста решения комиссии по лицензированию.
Есть ли опасения, что апелляция будет отклонена? Всё будет зависеть исключительно от того, насколько в полной мере нам удастся устранить выявленные недостатки и замечания», – сказали в пресс-службе «Кубани» корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.
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