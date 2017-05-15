Гвардиола: нужно думать о ближайших целях, про трансферы поговорим после сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от домашнего перенесённого матча 34-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (16 мая). Защитник Пабло Сабалета в последний раз проведёт домашний матч в футболке «Сити».
«Важно преследовать ближайшие цели и хорошо выступить во вторник и воскресенье, а о трансферах будем говорить, когда сезон завершится. «Вест Бром» — профессиональная команда, которая приедет на «Этихад» за победой. Команды Тони Пьюлиса играют на результат. Этот матч следует рассматривать как финал, и за победу придётся бороться. Мы будем готовы.
Я с большим уважением отношусь к игрокам, тренерам и сотрудникам клуба, которые на протяжении многих лет выполняют свою работу. Пабло много сделал для «Манчестер Сити» и помог клубу добиться успеха. Надеюсь, что все болельщики поддержат нас в последних матчах сезона: мы продолжаем бороться за важные результаты, и терять бдительность нельзя. Сабалета – один из важнейших игроков клуба", — цитирует Гвардиолу сайт «Сити».