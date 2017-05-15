Четыре азиатские страны могут подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Глава Футбольной ассоциации Южной Кореи Чун Мун Гу выразил мнение, что четыре азиатские страны способны провести чемпионат мира в 2030 году.
«Если Южная и Северная Корея, Китай и Япония обсудят это, думаю, у нас будет хорошая возможность совместно провести ЧМ-2030. Если Южная Корея, Китай и Япония решат провести чемпионат, для остальных участников будут созданы очень привлекательные финансовые условия. У нас привлекательный футбольный рынок», — приводит слова Чун Мун Гу Korea Herald.
В 2002 году чемпионат впервые принимали азиатские страны — Япония и Южная Корея.
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