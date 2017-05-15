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Марадона: получал предложения из Казахстана, России и других мест

15 мая 2017, понедельник. 18:49. Футбол

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона рассказал, что недавно имел предложения из Казахстана и России, но принял решение возглавить клуб второго дивизиона ОАЭ «Эль-Фуджайра».

«Я получал предложения из Казахстана, России и других мест, но сейчас в моих мыслях только «Эль-Фуджайра». Я буду работать очень упорно и серьёзно. Уже говорил раньше, что мне нравится жить в ОАЭ, это лучшее место в мире, и я никогда не покину его. Я передам свою страсть команде», — цитирует Марадону Khaleej Times.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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15 мая 2017, понедельник
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