Марадона: получал предложения из Казахстана, России и других мест

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона рассказал, что недавно имел предложения из Казахстана и России, но принял решение возглавить клуб второго дивизиона ОАЭ «Эль-Фуджайра».
«Я получал предложения из Казахстана, России и других мест, но сейчас в моих мыслях только «Эль-Фуджайра». Я буду работать очень упорно и серьёзно. Уже говорил раньше, что мне нравится жить в ОАЭ, это лучшее место в мире, и я никогда не покину его. Я передам свою страсть команде», — цитирует Марадону Khaleej Times.