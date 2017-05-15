Дзагоев вернулся к тренировкам в общей группе ЦСКА

ЦСКА провёл тренировку накануне матча с «Рубином» (17 мая) в 29-м туре российской Премьер-Лиги. К занятиям в общей группе вернулся полузащитник красно-синих Алан Дзагоев, сообщается в официальном «твиттере» ЦСКА.
Дзагоев получил травму задней поверхности бедра 26 апреля во время матча ЦСКА с «Локомотивом» (4:0) в 25-м туре РФПЛ. Из-за повреждения 26-летний футболист пропустил три игры «армейцев».
Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил Дзагоева в расширенную заявку на Кубок конфедераций–2017.