Аршавин: капитанская повязка дополнительной ответственности не накладывает

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин, который вывел команду с капитанской повязкой на матч 12-го тура чемпионата Казахстана с «Окжетпесом» (3:1), отметил, что роль лидера не давит на него. Экс-футболист сборной России забил первый гол «Кайрата» во встрече.
«Трудно было играть, поскольку то, что могли, мы не использовали, а „Окжетпес“ удачно реализовал свои моменты. Душно. Надеюсь, что, когда мы будем играть здесь в следующий раз, крышу всё-таки откроют. Рад, что сумели переломить игру и забить три гола.
Когда я выхожу на поле, в любой команде, – с меня спрос большой. Поэтому капитанство дополнительной ответственности или давления не накладывает. Но, с другой стороны, приятно быть капитаном команды", — цитирует Аршавина Sports.kz.