Албин: не видел Миллера в бутсах и на газоне нового стадиона «Зенита»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, который курирует стройку «Санкт-Петербург Арены», ответил на слова председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. Ранее Миллер заявил: «На стадионе реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории».
В своём комментарии в «Фейсбуке» под постом общественного деятеля Ирины Лавренович с цитатой Миллера Албин написал: «Не видел Алексея Борисовича в бутсах и на газоне».
Матч 29-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар», намеченный на 17 мая, на прошлой неделе был перенесён на стадион «Петровский».