«Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт» — 1:3. Видеообзор матча

В матче 24-го тура чемпионата Аргентины состоялось суперкласико между двумя самыми титулованными клубами страны — «Бока Хуниорс» принимал «Ривер Плейт». Гости одержали победу со счётом 3:1.
Голами в составе «Ривер Плейт» отметились Гонсало Мартинес, Лукас Аларио и Себастьян Дриусси. За «Боку» единственный мяч забил Фернандо Гаго.
«Ривер Плейт» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице аргентинского чемпионата. «Бока Хуниорс» (49) идёт первым.
Полный видеообзор матча можно посмотреть в YouTube.