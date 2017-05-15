Болельщику «Бастии» грозит условный срок за расистские выкрики в адрес Балотелли

Прокурор добивается трёхмесячного условного тюремного заключения для болельщика «Бастии» по итогам матча 21-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (1:1), информирует AFP.
Ранее за скандирование фанатами хозяев поля расистских и оскорбительных выкриков в адрес нападающего Марио Балотелли «Бастия» была лишена условно одного очка.
Теперь прокурор Николас Бессоне, помимо условного заключения, потребовал наложить на фаната «Бастии» Эрве Гуиттона четырёхлетний запрет на посещение футбольных матчей, а также взыскать штраф в € 800 за разжигание расовой ненависти.
Тест. Это опять он. Что вы знаете о Марио Балотелли?
У Марио Балотелли очередные проблемы. У него явно дар создавать себе неприятности. А вы хорошо помните самые эпические его поступки?