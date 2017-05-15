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Болельщику «Бастии» грозит условный срок за расистские выкрики в адрес Балотелли

15 мая 2017, понедельник. 20:08. Футбол

Прокурор добивается трёхмесячного условного тюремного заключения для болельщика «Бастии» по итогам матча 21-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (1:1), информирует AFP.

Ранее за скандирование фанатами хозяев поля расистских и оскорбительных выкриков в адрес нападающего Марио Балотелли «Бастия» была лишена условно одного очка.

Теперь прокурор Николас Бессоне, помимо условного заключения, потребовал наложить на фаната «Бастии» Эрве Гуиттона четырёхлетний запрет на посещение футбольных матчей, а также взыскать штраф в € 800 за разжигание расовой ненависти.

Тест. Это опять он. Что вы знаете о Марио Балотелли?
У Марио Балотелли очередные проблемы. У него явно дар создавать себе неприятности. А вы хорошо помните самые эпические его поступки?
Источник: AFP Сообщить об ошибке
Теги
Бастия Ницца Марио Балотелли Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
15 мая 2017, понедельник
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