Самедов: поздравил друзей из «Локо» с победой в Кубке, они меня – с чемпионством

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов, до этого выступавший за «Локомотив», рассказал об отношениях с игроками из своей бывшей команды.
«У меня осталось много людей в «Локомотиве», я поздравлял их с победой в Кубке России, они меня – с чемпионством. Очень хорошо общаюсь с Виталием Денисовым, Тарасом Михаликом – после игры мы с ними созвонились, они меня поздравили.
Я не всегда попадаю в стартовый состав «Спартака»? Всё нормально – это тактические моменты. Если надо начать матч на скамейке и по ходу игры выйти на поле – я делаю это. Я приходил сюда, чтобы помогать команде, и делаю всё для того, чтобы «Спартак» побеждал", — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.
Полную версию интервью с Самедовым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».